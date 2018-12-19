Переселенке из Горловки удалось добиться получения пенсионных выплат в полном объеме

Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев на своей странице в Фейсбуке.

Галина Витальевна в течение 12 лет работала учителем в Горловском профессиональном техническом институте и 8 лет — социальным работником в Центре занятости. В 2014-м году в связи с началом войны Галина Витальевна была вынуждена переехать в Покровск, затем в Димитров, потом в Бахмут. Спустя год женщина достигла пенсионного возраста, однако при назначении пенсии ей не засчитали 6 лет трудового стажа, так как в трудовой книжке отсутствовали даты приказов, а архивные справки не были приняты пенсионным фондом. В результате пенсионерка три года получала выплаты не в полном объеме.

Галина Васильевна решилась обратиться к юристу Датского совета, благодаря которой женщина оформила необходимые документы и подала иск в суд. Дело длилось в течение всего года. Суд удовлетворил иск, признал незаконными действия Бахмутского УПФУ и обязал его причислить к страховому стажу 6 лет. С июня 2018-го года Галина Витальевна получает пенсию в полном объеме.

Однако Галина Васильевна не собирается останавливаться на достигнутом — за период с мая 2015-го по июнь 2018-го года не был произведен пересчет пенсии. Поэтому женщина надеется вновь через суд вернуть задолженность по пенсионным выплатам.

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