 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Блоггер рассказал о росте цен на продукты

Четверг, 13 декабря, 2018

О подорожании продуктов в Горловке на своей странице в Facebook сообщил Егор Воронов.

«Что по ценам? Печаль-тоска, потому их рост все чаще заставляет заглянуть в собственный карман и нервно пересчитать мелочь.

Хлеб ТМ «Урожай» подорожал на 3 рубля и цена на него уже 21 рубль. Яйца производства ДНР (сорт С1) — 65 рублей, в то время, как те же казахские стабильно держатся на отметке в 70 рублей. Курица… Голени — 125 рублей за килограмм, бедра — 165-170, а филе — 220 рублей за кило. Ну, и вот ТМ «Колбико» подняла цену на колбасы примерно на 10%. Картофель пока что держится в пределах — 20-23 рублей за килограмм.

Отдельно нужно сказать о сигаретах. Люди старательно пытаются их покупать ростовского производства. Ну, например… Донецкий «Play» стоит 35 рублей за пачку, а ростовский… 50. Почему берут последний? Качество…. качество… качество.

Могу отдельно рассказать и о ценах на подгузники, но не хотелось бы Вас расстраивать. Лично я наиболее оптимальный вариант нашел в одной из центральных аптек: «Happy» ТМ «Bella» (упаковка в 42 штуки на вес 3-6 кг) — 420 рублей. В то же время подгузники «Huggies» (27 штук на тот же вес) стоят — 590 рублей», — написал Воронов.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования