Блоггер рассказал о росте цен на продукты

О подорожании продуктов в Горловке на своей странице в Facebook сообщил Егор Воронов.

«Что по ценам? Печаль-тоска, потому их рост все чаще заставляет заглянуть в собственный карман и нервно пересчитать мелочь.

Хлеб ТМ «Урожай» подорожал на 3 рубля и цена на него уже 21 рубль. Яйца производства ДНР (сорт С1) — 65 рублей, в то время, как те же казахские стабильно держатся на отметке в 70 рублей. Курица… Голени — 125 рублей за килограмм, бедра — 165-170, а филе — 220 рублей за кило. Ну, и вот ТМ «Колбико» подняла цену на колбасы примерно на 10%. Картофель пока что держится в пределах — 20-23 рублей за килограмм.

Отдельно нужно сказать о сигаретах. Люди старательно пытаются их покупать ростовского производства. Ну, например… Донецкий «Play» стоит 35 рублей за пачку, а ростовский… 50. Почему берут последний? Качество…. качество… качество.

Могу отдельно рассказать и о ценах на подгузники, но не хотелось бы Вас расстраивать. Лично я наиболее оптимальный вариант нашел в одной из центральных аптек: «Happy» ТМ «Bella» (упаковка в 42 штуки на вес 3-6 кг) — 420 рублей. В то же время подгузники «Huggies» (27 штук на тот же вес) стоят — 590 рублей», — написал Воронов.