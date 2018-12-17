На регистрацию в Горловке новорожденного ребенка придется потратить несколько дней

Об этом на своей странице в Facebook рассказал горловский блоггер Егор Воронов и поделился подробным порядком действий, который наверняка пригодится новоиспеченным родителям.

«…А теперь расскажу интересную историю о том, как доказать государству о существовании новорожденного ребёнка. Ужасного тут ничего нет, если вы не боитесь очередей и бюрократической суеты. На всё про всё у Вас уйдет 4 дня по 7-8 часов. Итак, вначале идём в отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Кто живет в каком районе — в свой. Подаём туда справку, которую Вам дали в роддоме и свой паспорт (вернее того родителя, на кого регистрируете ребенка) + свидетельство о браке родителей (если они в браке). Кабинет № 7 (ЗАГС ЦГР). Мой Вам совет — сделайте ксерокопии паспортов и всевозможных своих свидетельств, как минимум в 5 экземплярах. Очередь… Да, очередь там есть. Обычно сотрудники ЗАГСА берут по 2-3 посетителя в порядке очереди, а потом обрабатывают документы по 20-30 минут. Так что — запаситесь терпением и не забудьте, что в ЗАГСе ЦГР перерыв с 12:00 до 12:45 (в это время всех посетителей просят выйти на улицу).

Получили Свидетельство о рождении? Хорошо. Вам дадут ещё справку для выплаты помощи в связи с рождением ребенка. Теперь идём в УТСЗН. Первый кабинет — консультативный (прямо за спиной у регистратора). Там Вас попросят принести оригиналы и ксерокопии паспортов родителей, ту самую справку из ЗАГСА, а если есть ещё дети, то справку с места их учёбы (если они учатся в школе) и их свидетельства о рождении (+ ксерокопии), а также справку из ЖЭКа о составе семьи № 150/5. Вот для последней Вам нужно будет сходить в «Паспортный стол» (Отдел миграционной службы г. Горловка — по району). Чтобы зарегистрировать там ребенка необходимо принести паспорта обоих родителей (+ ксерокопии), свидетельство о рождении ребёнка (+ ксерокопия), правоустанавливающий документ на квартиру или дом (+ ксерокопия), технический паспорт (+ ксерокопия первых его двух страниц) и еще копии Приложения № 1 (форма «А») и Приложения № 2 (форма «Б») из ЖЭКа. (Это все при условии, что родители живут вместе и мама (или папа) не являются одиноким родителем. Если нет, то нужны ещё дополнительные справки. Если вы живёте в частном доме, то нужна и Домовая книга).

Приложения из ЖЭКа № 1 и № 2 нужно брать у паспортиста ЖЭКа (а после регистрации ребёнка, возвращаться к нему снова, чтобы ребёнка внесли в специальную карточку о жильцах, а потом дали еще «Справку о составе семьи», которую нужно будет предоставить в ЖЭК и коммунальные службы, где оплата коммунальных услуг рассчитывается по количеству проживающих людей). Когда вы зарегистрировали ребёнка в «паспортном столе», вернитесь к паспортисту ЖЭКа и получите ту самую справку о составе семьи № 150/5 для УТСЗН.

Кроме того, необходимо подать одному из родителей (обычно это мама) документы в ЦРБ ДНР для оформления расчетного счета и получения отдельной карточки для начисления социального пособия на ребенка. Эти деньги нельзя оставлять на карточке, а в течение месяца снимать-обналичивать.

Возвращаемся в УТСЗН. Подаём все документы (в ЦРБ сразу скажут расчетный счёт новой карточки) и Вас уже направляют в кабинет № 117, где вы оформите социальное пособие. Еще несколько заявлений в этом кабинете и… в общем, всё. Сколько платят пособия? Единовременно — около 21 тысячи рублей, а ежемесячно — 1720 рублей.

А! Ещё…. Ребёнку также нужен идентификационный код. Получить Вы можете его в налоговой инспекции Горловки (ул. Академика Павлова, 23). Эта процедура производится только по понедельникам и четвергам. Что нужно? Паспорт (и его ксерокопия) одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, а также специальное заявление (форма № 1РР). Не учитывая очереди в налоговой, код ребёнку оформляют примерно минут 30 (хотя могут делать и в следующий день приёма).

Если у Вас многодетная семья, то Вам еще придётся пройти регистрацию в Отделе семьи и молодёжи Администрации Горловки, подать документы на гуманитарную помощь и подать документы на льготы по многодетству во всё тот же УТСЗН. Ну, и обойти все коммунальные предприятия (газ, свет, вода, мусор, тепло, ЖЭК), чтобы подтвердить эту льготу», — написал Воронов.