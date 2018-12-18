Названа причина отсутствия водоснабжения в Торецке

В результате боевых действий поврежден водопровод «Торецк — Горловка». Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

«В результате боевых действий произошел порыв централизованного водопровода. Для обнаружения места порыва и проведения ремонтных работ в настоящее время не предоставлено гарантий безопасности в отношении безопасного проведения работ на аварийном участке водопровода», – заявила она.

Тем временем в городе введено чрезвычайное положение. Сегодня спасатели ГСЧС начали поставлять в город техническую и питьевую воду для населения.