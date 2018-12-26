Под Донецк прибыл ж/д эшелон с химическим ядовитым веществом — «ДНР»

Представители самопровозглашенных республик не дают расслабиться населению и продолжают рассказывать о новых диверсиях и терактах, которые, якобы, готовят украинские силовики.

«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», — говорится в сообщении.

При этом, по информации сторонников «ДНР» здесь же находятся специалисты британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

Этот фейк в Facebook опроверг председатель ДонОГА Александр Куць.

«Как представитель украинской власти на Донбассе официально заявляю: ни Украина, ни наши союзники не планировали, не планируют и не будут планировать никаких агрессивных действий против людей, которые живут на временно оккупированной территории», — написал он на своей странице.

«Выключите телевизор, включите логику и разум! Не дайте себя запугать. Мы — одна большая семья. Мы сильны вместе. Верьте и знайте: все будет Украина!», — подчеркнул Куць.