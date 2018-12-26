 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Под Донецк прибыл ж/д эшелон с химическим ядовитым веществом — «ДНР»

Среда, 26 декабря, 2018

Представители самопровозглашенных республик не дают расслабиться населению и продолжают рассказывать о новых диверсиях и терактах, которые, якобы, готовят украинские силовики.

«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», — говорится в сообщении.

При этом, по информации сторонников «ДНР» здесь же находятся специалисты британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

Этот фейк в Facebook опроверг председатель ДонОГА Александр Куць.

«Как представитель украинской власти на Донбассе официально заявляю: ни Украина, ни наши союзники не планировали, не планируют и не будут планировать никаких агрессивных действий против людей, которые живут на временно оккупированной территории», — написал он на своей странице.

«Выключите телевизор, включите логику и разум! Не дайте себя запугать. Мы — одна большая семья. Мы сильны вместе. Верьте и знайте: все будет Украина!», — подчеркнул Куць.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования