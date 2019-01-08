В Мариуполе во время взрыва гранаты погиб сотрудник СБУ

Правоохранитель с товарищем «под мухой» пытались разобрать боеприпас.

Одним из погибших во время взрыва гранаты в жилом доме в Мариуполе является 31-летний сотрудник СБУ. Об этом ТСН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в квартире, в которой прогремел взрыв, 5-го января праздновали и распивали алкоголь шестеро человек — трое мужчин и трое женщин.

СБУшник со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал, оба мужчины скончались от полученных повреждений.

Также отмечается, что остальные люди находились в других комнатах, ни один из них не пострадал.

ТСН