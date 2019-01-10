Жителя Горловки, воевавшего на стороне «ДНР», осудили на 9,5 лет

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно информации, 43-летний мужчина участвовал в вооруженном противостоянии с ВСУ в районе Светлодарской дуги и возле Зайцево. Отмечается, что задержанный присоединился к НВФ в начале марта 2015 года и служил в качестве водителя-механика.

Горловчанина, которого задержали во время проведения контрразведывательных мероприятий в районе Зайцево весной 2018-го года, Славянский городской суд признал виновным в незаконном обращении с оружием и в участии в НВФ и приговорил к 9,5 годам заключения.