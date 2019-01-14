Главы МИД пяти стран посетят Донецкую область с рабочим визитом

Главы министерств иностранных дел Эстонии, Латвии, Польши, Литвы и Швеции посетят Донецкую область на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Донецкую область с рабочим визитом посетят Министр иностранных дел Эстонской Республики Свен Миксер, Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс, Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович, Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс, Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, а также Министр иностранных дел Украина Павел Климкин», — говорится в сообщении.

Программа визита на данный момент не обнародована.