В Горловке расследуют гибель рабочего на машзаводе

На предприятии начата внеплановая проверка.

Согласно информации, «комитетом горного и технического надзора ДНР проводится специальное расследование по факту несчастного случая со смертельным исходом на Горловском машиностроительном заводе.

Отмечается, что для выяснения причин обрушения кровли здания ремонтно-механического цеха и недопущению подобных случаев в дальнейшем создана экспертная комиссия в составе представителей «Донтехэксперт» и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.