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Горловка попала в список проблемных городов «ДНР»

Пятница, 8 февраля, 2019

По мнению Пушилина, хуже всего с уборкой снега и вывозом бытовых отходов справились не только в Горловке, но и в Харцызске, Донецке, Енакиево и Шахтерске.

«С начала года по жилищно-коммунальным вопросам поступило около 1300 обращений от граждан, — заявил лидер «ДНР». — С транспортом, уборкой дорог и вывозом мусора ситуация хуже всего обстоит в Харцызске, Донецке, Енакиево, Шахтерске и Горловке. Надо проанализировать ошибки и сделать выводы».

По словам главы администрации Донецка от «ДНР», проблема ликвидации наледи на обочинах дорог будет решена в течение нескольких недель — для этого необходим подъезд спецтехники.

Руководители горадминистраций от «ДНР» Харцызска и Енакиево заверили, что работы по вывозу бытовых отходов и нормализации движения коммунального транспорта будут налажены в ближайшие дни.

Пушилин, в свою очередь, пообещал контролировать ситуацию и как утверждают местные журналисты, под некоторыми чиновниками уже «зашатались кресла».



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