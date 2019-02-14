«Шахтер» в Лиге Европы: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 14-го февраля, в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы с участием «Шахтера» и «Айнтрахта».

Подопечные Фонсеки проведут первый официальный поединок в 2019-м году и сразу против серьезного соперника, ведь франкфуртский «Айнтрахт» замыкает первую пятерку турнирной таблицы Бундеслиги. Отметим, что последние три игры в чемпионате соперники горняков сыграли вничью.

Прямая трансляция игры на ОСК «Металлист» запланирована на телеканале «Футбол 2», начало — в 22 час. Не пропустите!

Напомним, в лигочемпионовской группе F в компании «Манчестер Сити», «Лиона» и «Хоффенхайма» дончанам удалось набрать лишь 6 очков, что позволило занять третье место и продолжить свое выступление в еврокубках, но уже в Лиге Европы.

Кроме того, сегодня на этой же стадии турнира состоится еще один поединок с участием украинской команды — в Греции «Динамо» сразится с «Олимпиакосом». Эту игру покажет «Футбол 1″, начало в 20 час.