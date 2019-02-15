Половина жителей Донбасса винит украинскую власть в войне на востоке

На Донбассе 49% местных жителей считает Россию стороной конфликта на востоке Украины.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

С таким мнением не согласны всего 27% опрошенных. Еще 24% опрошенных отказались разбираться в данном вопросе.

При этом, треть Донбасса согласна с тем, что Россия поставляет свое оружие в «ЛДНР», еще 27% опрошенных считает, что именно российская сторона полностью контролирует все действия так называемых «республик».

Из общего числа опрошенных 23% думают, что на стороне самопровозглашенных республик воюет армия РФ.

57% жителей Донбасса винят в войне нынешнюю украинскую власть, еще 33% обвиняют власть предыдущего режима Януковича, 24% — Майдан, 22% — Россию, 19% — США, а 14% — боевиков, которые вооруженным путем захватили власть.

В решении же конфликта граждане, проживающие в Донецкой и Луганской областях, чаще всего надеются на кандидата в президенты, которого они поддержат на следующих выборах (26%), на народ Украины (24%), Вооруженные силы Украины (14%) и действующего президента Украина Петра Порошенко (12%).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19-го по 25-е декабря 2018-го года во всех регионах Украины за исключением Крыма и части неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Фокус