Школьникам теперь придется сдавать переводные экзамены

В школах Горловки, как и в других, расположенных на территории самопровозглашенной республики, вводятся переводные экзамены для учащихся 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов.

В шестом классе дети будут сдавать математику, в седьмом – историю, в восьмом – литературу, в десятом – географию, говорится в сообщении.

Все экзамены будут устными, но в экзаменационном билете по математике будет один теоретический вопрос и два практических задания, а при сдаче остальным предметов — два теоретических и один практический вопрос.

На сегодняшний день составлен примерный график сдачи экзаменов — 29-31 мая.

Ранее сообщалось, об исключении украинского языка из списка обязательных предметов программы «ГИА-2017″.