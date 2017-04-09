«Донбасс» стал пятикратным чемпионом Украины по хоккею

На льду дружковской Ледовой арены «Альтаир» ХК «Донбасс» завоевал пятое чемпионство страны. В шестиматчевом противостоянии дончане одолели «Кременчуг».

Как сообщили в пресс-службе хоккейного куба, основные события произошли во втором периоде. Первыми счет открыли гости, но затем Эдуард Захарченко и Егор Егоров сумели вывести свою команду вперед.

Заключительный период запомнился множеством стычек и удалений с обеих сторон, а вот счет на табло больше не менялся.

2:1 — счет в серии стал 4:2 в пользу «Донбасса», который отпраздновал пятое чемпионство страны.

ХК "Донбасс"