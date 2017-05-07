«Шахтер» досрочно оформил чемпионство

В 28-м туре Премьер-лиги «Шахтер» победил «Зарю» 3:2 и досрочно завоевал золото чемпионата Украины по футболу.

Горняки открыли счет ближе к концу первого тайма (Феррейра), а после перерыва забили еще два гола (Исмаили, Ордец). Однако, луганчане руки не опустили, а напротив — активизировались. В последней десятиминутке это сделало свое дело — Харатин и Бонавентура сократили отставание до минимума, но не более.

3:2 — после этой победы «Шахтер» стал недосягаем для соперников и, набрав 75 очков, досрочно стал десятикратным чемпионом!