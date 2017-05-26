Премьер-лига, 31-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 26-го мая, в чемпионате Украины по футболу стартует предпоследний тур.

Представители первой «шестерки» сыграют в пятницу, а второй — в субботу.

26 мая, пятница



(1) 19.00, «Олимпик» — «Александрия», Футбол 2

(1) 19.00, «Черноморец» — «Заря», Униан

(1) 19.30, «Шахтер» — «Динамо», Украина/Футбол 1

27 мая, суббота

(2) 17.00, «Звезда» — «Сталь», Футбол 1

(2) 17.00, «Волынь» — «Карпаты», Униан

(2) 17.00, «Ворскла» — «Днепр», Футбол 2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)