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Мирное лето – детям Донбасса

Воскресенье, 28 мая, 2017

500 детей Донбасса смогут оздоровиться в летних лагерях по проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса – 2017». Об этом рассказала Римма Филь, координатор штаба.

Вот уже третий год подряд штаб реализует проект «Мирное лето – детям Донбасса». В этом году, с 9 июля по 21 августа 2017 года, 500 детей Донбасса оздоровятся и пройдут психологическое восстановление в трех летних лагерях. Два из них расположены на берегу Азовского и Черного морей, еще один – в лесу Святогорска.

Гуманитарный штаб приглашает оздоровиться детей возрастом 8-14 лет, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также переселенцев. Приоритет будет отдаваться детям из многодетных или неполных семей.

Проезд к местам отдыха родители обеспечивают самостоятельно. Пребывание детей в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба.

Детей примут 3 летних лагеря:

  • Лесной лагерь «Солнечный» в Святогорске Донецкой области. Смена с 9 по 22 июля.
  • Морской лагерь «Дельфин» в Скадовске Херсонской области. Смена с 18 по 31 июля.
  • Морской лагерь «Альбатрос» в поселке Стрелковое Херсонской области. Смена с 8 по 21 августа.

«В лагерях будут работать команды психологов, прошедших обучение от штаба Рината Ахметова по курсу «Травма войны». Психологи будут проводить групповые занятия, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния детей, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации и эмпатии. В лагерях для детей прописана развлекательная программа, они смогут найти новых друзей. Эмоциональная разгрузка – очень важный фактор, для детей, которые живут в постоянном напряжении. И даже если они переехали на мирные территории, все равно носят внутри себя ужас войны. Помочь детям преодолеть эту проблему, избавиться от страхов постоянных обстрелов, отпустить этот груз и двигаться вперед – наша задача», — отметила Римма Филь.

Подать заявку можно двумя способами:

  1. На сайте Гуманитарного штаба (онлайн-помощник).
  2. По телефону горячей линии 0-800-509-001.

Какие документы должны предоставить родители?

  1. ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
  2. ксерокопия паспорта одного из родителей с указанием прописки;
  3. ксерокопия идентификационного номера одного из родителей;
  4. ксерокопия справки переселенца (для переселенцев);
  5. справка об эпидемиологическом окружении;
  6. справка из лечебного учреждения о состоянии здоровья (форма 079/У);
  7. справка/выписка из карты прививок (в т.ч. указание даты последней прививки), а именно:
  • БЦЖ (прививка от туберкулеза, не менее 1);
  • АКДС (прививка от коклюша, дифтерии, столбняка);
  • Полиомиелитная прививка (ИПВ, ОПВ);
  • КПК («Приорикс») ‒ прививка против кори, эпидпаротита и краснухи;
  1. согласие родителей на работу с ребенком психологов;
  2. ксерокопия удостоверения многодетной семьи/документа, подтверждающего статус матери-одиночки.

С полным перечнем необходимых документов и условиями участия в проекте можно ознакомиться на официальном сайте Гуманитарного штаба или позвонив по номеру горячей линии 0-800-509-001.



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