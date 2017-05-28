Воскресенье, 28 мая, 2017
500 детей Донбасса смогут оздоровиться в летних лагерях по проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса – 2017». Об этом рассказала Римма Филь, координатор штаба.
Вот уже третий год подряд штаб реализует проект «Мирное лето – детям Донбасса». В этом году, с 9 июля по 21 августа 2017 года, 500 детей Донбасса оздоровятся и пройдут психологическое восстановление в трех летних лагерях. Два из них расположены на берегу Азовского и Черного морей, еще один – в лесу Святогорска.
Гуманитарный штаб приглашает оздоровиться детей возрастом 8-14 лет, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также переселенцев. Приоритет будет отдаваться детям из многодетных или неполных семей.
Проезд к местам отдыха родители обеспечивают самостоятельно. Пребывание детей в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба.
Детей примут 3 летних лагеря:
«В лагерях будут работать команды психологов, прошедших обучение от штаба Рината Ахметова по курсу «Травма войны». Психологи будут проводить групповые занятия, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния детей, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации и эмпатии. В лагерях для детей прописана развлекательная программа, они смогут найти новых друзей. Эмоциональная разгрузка – очень важный фактор, для детей, которые живут в постоянном напряжении. И даже если они переехали на мирные территории, все равно носят внутри себя ужас войны. Помочь детям преодолеть эту проблему, избавиться от страхов постоянных обстрелов, отпустить этот груз и двигаться вперед – наша задача», — отметила Римма Филь.
Подать заявку можно двумя способами:
Какие документы должны предоставить родители?
С полным перечнем необходимых документов и условиями участия в проекте можно ознакомиться на официальном сайте Гуманитарного штаба или позвонив по номеру горячей линии 0-800-509-001.