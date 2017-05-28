500 детей Донбасса смогут оздоровиться в летних лагерях по проекту Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса – 2017». Об этом рассказала Римма Филь, координатор штаба.

Вот уже третий год подряд штаб реализует проект «Мирное лето – детям Донбасса». В этом году, с 9 июля по 21 августа 2017 года, 500 детей Донбасса оздоровятся и пройдут психологическое восстановление в трех летних лагерях. Два из них расположены на берегу Азовского и Черного морей, еще один – в лесу Святогорска.

Гуманитарный штаб приглашает оздоровиться детей возрастом 8-14 лет, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также переселенцев. Приоритет будет отдаваться детям из многодетных или неполных семей.

Проезд к местам отдыха родители обеспечивают самостоятельно. Пребывание детей в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба.

Детей примут 3 летних лагеря:

Лесной лагерь «Солнечный» в Святогорске Донецкой области. Смена с 9 по 22 июля.

Морской лагерь «Дельфин» в Скадовске Херсонской области. Смена с 18 по 31 июля.

Морской лагерь «Альбатрос» в поселке Стрелковое Херсонской области. Смена с 8 по 21 августа.

«В лагерях будут работать команды психологов, прошедших обучение от штаба Рината Ахметова по курсу «Травма войны». Психологи будут проводить групповые занятия, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния детей, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации и эмпатии. В лагерях для детей прописана развлекательная программа, они смогут найти новых друзей. Эмоциональная разгрузка – очень важный фактор, для детей, которые живут в постоянном напряжении. И даже если они переехали на мирные территории, все равно носят внутри себя ужас войны. Помочь детям преодолеть эту проблему, избавиться от страхов постоянных обстрелов, отпустить этот груз и двигаться вперед – наша задача», — отметила Римма Филь.

Подать заявку можно двумя способами:

На сайте Гуманитарного штаба (онлайн-помощник). По телефону горячей линии 0-800-509-001.

Какие документы должны предоставить родители?

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; ксерокопия паспорта одного из родителей с указанием прописки; ксерокопия идентификационного номера одного из родителей; ксерокопия справки переселенца (для переселенцев); справка об эпидемиологическом окружении; справка из лечебного учреждения о состоянии здоровья (форма 079/У); справка/выписка из карты прививок (в т.ч. указание даты последней прививки), а именно:

БЦЖ (прививка от туберкулеза, не менее 1);

АКДС (прививка от коклюша, дифтерии, столбняка);

Полиомиелитная прививка (ИПВ, ОПВ);

КПК («Приорикс») ‒ прививка против кори, эпидпаротита и краснухи;

согласие родителей на работу с ребенком психологов; ксерокопия удостоверения многодетной семьи/документа, подтверждающего статус матери-одиночки.

С полным перечнем необходимых документов и условиями участия в проекте можно ознакомиться на официальном сайте Гуманитарного штаба или позвонив по номеру горячей линии 0-800-509-001.