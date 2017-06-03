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Программой «Доступные лекарства» воспользовалось около миллиона украинцев

Суббота, 3 июня, 2017

Об этом на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, почти миллион украинцев уже воспользовались правительственной программой «Доступные лекарства», которая стартовала в апреле текущего года, и получили необходимые лекарственные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа бесплатно или с незначительной доплатой.

Целью программы «Доступные лекарства» было решение одной из ключевых задач — улучшение благосостояния украинцев и увеличение продолжительности жизни в Украине. Программа финансируется из государственного бюджета и сейчас готовится решение о внесении изменений в госбюджет-2017 и увеличении программного финансирования еще на 250 млн. грн. — до 750 млн. грн. Кроме того, просчитывается возможность расширения программы и введения в нее более широкого спектра препаратов.

Комментируя нынешнее состояние выполнения программы, Павел Розенко отметил: «Сегодня более 5 тысяч аптек участвуют в этой программе, и около 1 млн. граждан смогли получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой».

По его словам, до 1 июля Минздрав должен подготовить предложения по расширению перечня лекарств и заболеваний, которые могут быть включены в программу. Вице-премьер в очередной раз подчеркнул, что правительство гарантирует 100 % возмещение стоимости лекарственных средств аптечным учреждениям.



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