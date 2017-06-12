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В зоне АТО продолжаются обстрелы жилого сектора

Понедельник, 12 июня, 2017

Сегодня утром «Кочегарка» уже сообщала, что вчера днем под огнем вновь оказались северные окраины Горловки — в Зайцево повреждены три дома.

Как оказалось, это был не единичный случай за сутки попаданий снарядов по жилым домам. Так, снова били по Авдеевке, в результате чего повреждены три дома. Пострадавших нет. По Каменке стреляли из танков и один из снарядов также попал на территорию жилого массива. Значительные повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Волновахском районе, где под обстрелом оказались два населенных пункта.

Ночью в Ольгинке повреждены все 12 домов одной из улиц и электроподстанция, что стало причиной отключения света в 140 домах. Все время обстрела местные жители находились в подвалах, поэтому жертв нет. Уже утром в понедельник был обстрелян поселок Графское — снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа. Пострадавших также нет.



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