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В Украине снова подорожает алкоголь

Среда, 28 июня, 2017

Цена за 0,5 водки может вырасти до 75-80 гривен.

В Украине снова будет дорожать спиртное, причем больше всего цены взвинтят на водку. С начала 2017 года подорожал спирт, а с 1 марта – на 20% выросла ставка акцизного налога. Это и создало предпосылки для подорожания алкоголя, рассказал представитель Ассоциации легальных производителей алкоголя Алексей Коваль.

По его словам, ценовая граница подорожание будет зависеть от вида алкогольного напитка, а также от решения властей по поднятию минимально розничной цены. Также цена на некоторые алкогольные напитки может остаться прежней, поскольку акцизный налог на них не пересматривался.

- На коньяк ставка акцизного налога в этом году поднималась уже дважды — в январе и в марте. Объективно, сложилась ситуация на рынке, когда минимальные цены на алкоголь должны быть пересмотрены, и очевидно, что это приведет к увеличению цен на все алкогольные напитки в отрасли. По пределы роста цен — здесь все зависит от вида алкогольного напитка, — заявил он.

КП в Украине



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