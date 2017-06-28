Фронтовая Горловка: часть уличных газопроводов передана в собственность «ДНР»

«С целью обеспечения безопасной эксплуатации системы газоснабжения «ДНР», специализированного контроля, своевременного устранения аварийных ситуаций на газовых сетях и для бесперебойной подачи газа населению, управлением муниципального развития администрации города Горловка проведена работа по передаче в государственную собственность уличных газопроводов, построенных за бюджетные средства по адресам:

поселок Ртутного комбината, ул. Можайского, ул. Комарова, ул. Дубинина, ул. Куйбышева, ул. Любименко, ул. Неверова, ул. Русская, ул. Ударная, ул. Гротеволя, ул. Калашникова, ул. Бондаря, ул. Кальмиусская в пгт. Гольмовский, ул. Жлобы, ул. Старая Колония и средства населения на баланс ГК «Донбассгаз», — говорится в сообщении местных властей.