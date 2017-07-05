С начала года водительские удостоверения образца «ДНР» получили 8358 человек

«Права республиканского образца с начала года получили свыше 8300 жителей ДНР», — сообщили в пресс-службе ГАИ самопровозглашенной республики.

«С начала 2017 году межрайонными регистрационно-экзаменационными отделами ГАИ МВД ДНР выдано 8358 удостоверений на право управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

Как известно, на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области работают шесть МРЭО: в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Шахтерске и Старобешево.

Также на учет с 1 августа 2016 года здесь было поставлено более 77 тысяч транспортных средств.