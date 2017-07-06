Школьники из Покровска в качестве «бонуса» поедут отдыхать за границу

В рамках программы поддержки одаренных детей школьники из Покровска (бывший Красноармейск) получили «бонус» в виде отдыха за границей.

Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела образования Марина Голуб.

В настоящее время шестеро ребят находятся на отдыхе в польском городе Прусице, еще пятнадцать человек в ближайшее время отправятся в детский оздоровительный центр в Хорватии.

В Польшу дети из Покровска поехали в составе делегации из 30 детей и трех педагогов, отправившейся из соседнего Мирнограда – города-партнера Прусице. Именно польская сторона выступила организатором экскурсионно-развлекательного путешествия для детей из Донетчины.

Как рассказала управделами исполкома Покровского городского совета Алевтина Жук, в Хорватию школьники в возрасте от 11 до 17 лет поедут оздоравливаться в рамках областной программы для одаренных детей. Власти Покровска взяли на себя расходы по изготовлению ID-паспортов.

Шахтерский край