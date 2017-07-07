В дом случайно раненой три года назад переселенки вновь залетела шальная пуля

В Мелитопольском районе на практике получено опровержение утверждения о том, что снаряд не попадает в одну воронку дважды.

Вчера, 6-го июля, в один из частных домов, расположенных в мелитопольской Тамбовке, попала пуля. Пробив окно, она влетела в ванную комнату, никого из домочадцев не зацепив. По необъяснимой случайности (или уже закономерности?), пуля попала в дом, где проживает вынужденная переселенка из Горловки, три года назад была тяжело ранена шальной пулей, залетевшей в этот же двор.

Тогда, 28-го августа 2014 года, во дворе дома пуля, выпущенная из автомата Калашникова на каком-то военном полигоне, попала 31-летней девушке в голову. Пострадавшая перенесла две тяжелых операции, и стала инвалидом III степени.

Девушка приехала из Горловки с матерью и бабушкой, и живет в доме родного дяди с начала боевых действий. Пять месяцев в большой семье произошло пополнение – переселенка родила дочь. И теперь, когда ужасное ранение только-только стало забываться, семья вновь живет в страхе.

По неофициальным данным, вчера одна из воинских частей, расположенных недалеко от Тамбовки, проводила плановые стрельбы. Одна из пуль, выпущенных из автомата Калашникова, отрикошетила от камня, и улетела вверх. Никто из военных не думал, что пуля на излете пролетит такое расстояние – порядка двух километров. Уже потеряв инерционную силу, пуля пробила окно, влетев в комнату.

В деле разбираются местные полицейские и военные правоохранители.

За случайное ранение трехлетней давности никто так и не понес ответственности.

Наш город