В Луганске прогремели два взрыва, есть погибшие

В «ЛНР» квалифицировали инциденты как теракты.

По предварительным данным, взрыва произошли между 16 и 17 час. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Сначала сработало взрывное устройство, которое было заложено в урне для мусора, чуть позднее, предположительно, взорвался легковой автомобиль. На видеозаписи с места происшествия видно, что погибшая была одета в военную форму.

В свою очередь, в «ДНР» после этих печальных событий перешли на «усиленный режим патрулирования». Особое внимание будет уделено местам наибольшего скопления людей, также повышен контроль за исполнением комендантского часа.