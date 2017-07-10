В Донецкой области произошло несколько смертельных ДТП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой област.

Вчера утром 25-летний водитель «Хонды» не справился с управлением и врезался в торговый павильон. От удара автомобиль занесло, и его вынесло на остановку, где находились две пожилые женщины. От полученных травм одна из них скончалась на месте. Вторая получила телесные повреждения.

Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы. Визуальный осмотр управлявшего транспортным средством мужчины указывал на то, что он был в состоянии алкогольного опьянения, но в каком состоянии находился водитель в момент ДТП заключение даст экспертиза.

На трассе «Славянск-Краматорск» «Хюндай» под управлением беременной женщины врезался в столб. Пострадала вся семья, находившаяся в машине. Мужчина погиб, двое детей — мальчики 14 и 10 лет, получили тяжелые травмы. Один ребенок и женщина-водитель — в бессознательном состоянии.

Между Урзуфом и Ялтой (Мангушский район) на дороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель и пассажир «Мерседеса» погибли на месте аварии, водитель «Джили» — в тяжелом состоянии. Обстоятельства и причины аварий устанавливаются.