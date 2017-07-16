Премьер-лига, 1-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 16 июля, четырьмя матчами стартует новый чемпионат Украины по футболу. «Шахтер» и «Динамо» после встречи в Суперкубке, который, напомним, завершился уверенной победой горняков со счетом 2:0, сыграют во вторник, 18-го июля.



В турнире, как и в минувшем сезоне, примут участие 12 команд. На kochegarka.com.ua по-прежнему можно будет найти как анонсы предстоящих поединков, так и их результаты. Вскоре будет опубликован и календарь игр, которые запланированы на 2017-й год.

16 июля, воскресенье



17.00, «Карпаты» — «Звезда»

17.00, «Мариуполь»– «Верес», Футбол 1

19.30, «Заря» — «Сталь», 2+2

19.30, «Александрия» — «Олимпик», Футбол 1

18 июля, вторник



19.30, «Ворскла» — «Шахтер», Футбол 2

19.30, «Динамо» — «Черноморец», 2+2