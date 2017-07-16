 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Премьер-лига, 1-й тур: кто играет, где смотреть?

Воскресенье, 16 июля, 2017

Сегодня, 16 июля, четырьмя матчами стартует новый чемпионат Украины по футболу. «Шахтер» и «Динамо» после встречи в Суперкубке, который, напомним, завершился уверенной победой горняков со счетом 2:0, сыграют во вторник, 18-го июля.

В турнире, как и в минувшем сезоне, примут участие 12 команд. На kochegarka.com.ua по-прежнему можно будет найти как анонсы предстоящих поединков, так и их результаты. Вскоре будет опубликован и календарь игр, которые запланированы на 2017-й год.

16 июля, воскресенье

17.00, «Карпаты» — «Звезда»

17.00, «Мариуполь»– «Верес», Футбол 1

19.30, «Заря» — «Сталь», 2+2

19.30, «Александрия» — «Олимпик», Футбол 1

18 июля, вторник

19.30, «Ворскла» — «Шахтер», Футбол 2

19.30, «Динамо» — «Черноморец», 2+2



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования