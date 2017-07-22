Премьер-лига, 2-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 22 июля, 2017
Сегодня, стартует второй тур чемпионата Украины по футболу, украшением которого станет очередная встреча двух лидеров — «Шахтера» и «Динамо».
Дерби станет одним из трех матчей, которые состоятся сегодня, еще три будут проведены завтра, 23 июля.
22 июля, суббота
17.00, «Верес» — «Александрия»
17.00, «Черноморец» — «Сталь», Униан
19.30, «Шахтер» — «Динамо», Футбол 1
23 июля, воскресенье
17.00, «Карпаты»– «Ворскла», 2+2
19.30, «Звезда» — «Олимпик», Футбол 1
19.30, «Заря» — «Мариуполь», 2+2