В Донецке во время пожара погиб спасатель

Инцидент произошел в Петровском районе, куда пожарные прибыли для тушения пожара.

«В 13.20 в оперативно-диспетчерскую службу Донецка поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Зеленый Гай, 115. Было установлено, что горят два дома и хозяйственные постройки. Для тушения пожара на место прибыло три отделения — отделение 6-й пожарной части и 2 отделения 3-й пожарной части. В ходе тушения пожара пожарные полностью ликвидировали огонь на первом доме. Как только приступили к тушению следующего дома, произошел взрыв, начальник караула, который проработал в 3-й пожарно-спасательной части более 20 лет, погиб», — рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Донецка Владимир Зайцев.

Еще двое пожарных получили ранения средней степени тяжести.

В «ДНР» уже назвали виновных в трагедии, заявив, что ВСУ обстреляли сотрудников пожарной службы из автоматического гранатомета.