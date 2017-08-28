Фронтовая Горловка: водитель ВАЗ поехал на красный свет и столкнулся с двумя авто

В Центрально-Городском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

На регулируемом перекрестке пересечения ул. Интернациональная и ул. Пилипенко водитель автомобиля «ВАЗ-2106» продолжил движение, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора. В результате нарушения он совершил столкновение с движущимся справа по ходу его движения автомобилем «ИЖ-412», а затем выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящий «ВАЗ-2103».

Известно, что водитель-нарушитель и пассажир его машины, а также пассажир «ВАЗ-2103» получили телесные повреждения.