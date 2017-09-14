В Калининском районе проверяют чистоту в автобусах

Специалистами администрации района начата работа по проверке санитарного состояния автобусов (чистота окон, поручней, пола, сидений, штор и т.д.), осуществляющих перевозку на территории Калининского района Горловки.

В результате водителям отдельных автобусов даны рекомендации по приведению транспортных средств в надлежащее состояние.

Также уделялось внимание наличию информации о графиках движения автобусов по маршруту и наличию в салонах автобусов телефонов диспетчерской службы.