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В центре Донецка и Луганска прогремели взрывы

Вторник, 19 сентября, 2017

Представители «ДНР» рассказали о срабатывании от взрывной волны сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны, а в «ЛНР» сообщили о подрыве памятника.

По неподтвержденным данным, в Донецке на бул.Шевченко в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Установлено, что именно от взрывной волны на нескольких объектах, расположенных поблизости, и сработали охранные сигнализации.

В Луганске очевидцы сообщили о мощном хлопке на Оборонной улице. Позднее стало известно, что взрыв произошел возле драмтеатра, где не так давно появился памятник в виде боевой машины десанта (БМД).

В результате взрыва БМД серьезно раскурочило и оторвало башню, а сама машина упала с постамента. В «ЛНР» уже обвинили в происшедшем украинскую ДРГ.

По предварительной информации, во время взрывов никто не пострадал.



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