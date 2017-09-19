В центре Донецка и Луганска прогремели взрывы

Представители «ДНР» рассказали о срабатывании от взрывной волны сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны, а в «ЛНР» сообщили о подрыве памятника.



По неподтвержденным данным, в Донецке на бул.Шевченко в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Установлено, что именно от взрывной волны на нескольких объектах, расположенных поблизости, и сработали охранные сигнализации.

В Луганске очевидцы сообщили о мощном хлопке на Оборонной улице. Позднее стало известно, что взрыв произошел возле драмтеатра, где не так давно появился памятник в виде боевой машины десанта (БМД).

В результате взрыва БМД серьезно раскурочило и оторвало башню, а сама машина упала с постамента. В «ЛНР» уже обвинили в происшедшем украинскую ДРГ.

По предварительной информации, во время взрывов никто не пострадал.