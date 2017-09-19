Товары, которые разрешено перевозить через линии соприкосновения

Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» рассказали, что и в каком объеме могут перевозить через линию соприкосновения физические лица.

Объемы. В ручной клади и в сопровождаемом багаже можно перевозить товары из Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 гривен, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека. Это правило не распространяется на личные вещи и подакцизные товары. Их объемы определены отдельно.

В утвержденные товары входят:

Пищевые продукты: пшеничная и ржаная мука, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, говядина, свинина, сало, мясо птицы, рыба и морепродукты, колбасы, полуфабрикаты, молоко, сметана, мягкие и твердые сыры, масло, куриные яйца, сахар, подсолнечное масло, соль, пряности, овощи, фрукты, кондитерские изделия, диабетические товары пищевого назначения. Непродовольственные товары: бытовая химия, письменные и канцелярские принадлежности, печатная продукция, товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства, одежда, белье, обувь и другая галантерея, мелкая бытовая техника, лекарственные средства, определенные Законом Украины «О лекарственных средствах» – не более 5 упаковок или 5 единиц каждого наименования. А также изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием. Подакцизные товары:

200 сигарет, 250 граммов табака, либо эти изделия общим весом не более 250 граммов;

5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких алкогольных напитков.

Личные вещи:

товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на период поездки;

одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в пользовании;

личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, на человеке в обоснованном количестве;

не более 3 платежных карт;

один фотоаппарат, одна кино- или видеокамера вместе с разумным количеством дополнительных принадлежностей;

не более 2 переносных музыкальных инструментов;

один переносной звуковоспроизводящее устройство – магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.д. – и обоснованное количество пленок, пластинок, дисков;

один переносной радиоприемник;

не более 2 мобильных телефонов;

один телевизор;

переносной персональный компьютер – не более одной единицы и периферийное оборудование и принадлежности к нему;

не более 3 флэш-карт;

не более двух калькуляторов, электронных книг;

детские коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих линию соприкосновения вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей – не более одной единицы;

одна инвалидная коляска на каждого человека с инвалидностью, а в случае отсутствия лица с инвалидностью – не более одной единицы;

индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в использовании;

лекарственные средства в количестве, не превышающем две упаковки каждого наименования на одного человека;

одни часы;

0,5 литра туалетной воды и 100 граммов духов;

спортивное снаряжение – велосипед, рыболовная удочка, комплект лыж, комплект теннисных ракеток, другое аналогичное снаряжение, предназначенное для использования одним лицом;

личные вещи с признаками пользования: мебель, посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, книги, тетради, канцелярские принадлежности, ковры, картины, светильники, инструменты, детские игрушки, в случае переезда лица на проживание с неконтролируемой территории на контролируемую территорию.

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