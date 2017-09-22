На КПВВ под Горловкой задержали супружескую пару, перевозившую старинные книги

На контрольном пункте въезда/выезда пограничники Краматорского отряда вчера предотвратили попытку незаконной перевозки через линию разграничения предметов старины и патронов к оружию.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время оформления супружеской пары, которые пешком направлялись с неподконтрольной Киеву территории, пограничники совместно с сотрудниками ГФС среди личных вещей обнаружили 4 старинные книги «Евангелие» и «Писание святого Иоанна» XVII-XVIII веков.

Граждане и обнаруженные книги переданы работникам ГФС.

На этом же КПВВ, в ходе осмотра автомобиля под управлением еще одного гражданина Украины, следовавшего со стороны Горловки, пограничники нашли в бардачке машины 25 патронов к малокалиберному оружию.

В ведомстве отметили, что выявить патроны помогла служебная собака, натренированная на поиск оружия.

Гражданина и и обнаруженные патроны передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей проверки.

Кроме того, в еще одном автомобиле пограничники обнаружили пакет с наркотическим веществом. У мужчины также нашли 10 банковских карточек, 5 паспортов других граждан Украины, 7 справок про взятие на учет ВПЛ. Его также передали сотрудникам Бахмутского отдела полиции в Донецкой области.