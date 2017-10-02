Захарченко заявил о запуске металлургического завода

По словам лидера «ДНР» предприятие было запущено в работу в минувший четверг.

«Вчера, 28 сентября, в Донецке был запущен Юзовский металлургический завод», — заявил он.

«Мы восстановили в строй цеха, «плавилки». В октябре получим уже первый металл в том объеме, который был запланирован», — уверен Захарченко.

Также отмечается, что «со стартом работы руководство намерено расширять штат и ежемесячно производить около 30 тысяч тонн стали, часть из которой пойдет на экспорт».

В сообщении подчеркивается, что ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод» был остановлен еще в 2012-м году.