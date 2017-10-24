Фронтовая Горловка: воспользовавшись беспомощностью инвалида, отобрал планшет

Задержан очередной грабитель.



В Никитовском районе подозреваемый вместе со своей матерью и знакомой пришли к пожилому соседу и попросили одолжить денег на выпивку. Потерпевший ответил отказом, после чего дамы ушли, а 29-летний парень, воспользовавшись беспомощностью инвалида 2-й группы, схватил планшет и выбежал из дома. На улице злоумышленник передал планшет матери, которая вместе со своей знакомой, хорошо понимая, что имущество краденое, продали гаджет, чтобы купить алкоголь.

Теперь горловчанина обвиняют в грабеже, а женщин — в сбыте краденного.