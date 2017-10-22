В зоне АТО в этом году погибло уже 400 мирных жителей

Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«Влияние конфликта на гражданское население, в основном остается незаметным. Кажется, что люди его замечают только тогда, когда фиксируются высокие показатели погибших и раненых гражданских лиц. Новости о постоянных жертвах среди гражданского населения — 2 жертвы подтверждены СММ на прошлой неделе и 400 с начала года — зачастую теряются на последних страницах газет», — сказал Хуг.

Он отметил, что еще более незаметными остаются ежедневные последствия насилия для мирного населения на Донбассе.

Кроме того, по его словам, с начала сентября количество нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта на востоке Украины вновь растет.