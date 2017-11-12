Фронтовая Горловка: цены на жилье резко упали

По сравнению с 2016 годом цены на покупку жилья снизились в несколько раз.

Риэлтор местного агентства недвижимости сообщила, что 90% горожан продают свои квартиры и дома и только 10% покупают. Как правило, у покупателей пользуется спросом центр города — проспект Победы и Ленина. Однако, покупатели хотят приобретать только квартиры с полным хорошим ремонтом и мебелью.

В то же время, такие улицы, как Рудакова, Пушкинская, Беспощадного, Остапенко, Свердлова не популярны из-за плохих подъездных дорог.

В отдаленных жилмассивах города: Строителей, 88-й квартал, 405-й квартал, Октябрьский и других жилье не хотят покупать даже в хорошем состоянии из-за транспортного сообщения.

Риэлтор отметила: «На днях наше агентство продало трехкомнатную квартиру возле Кафедрального Собора за 3,5 тысячи долларов. При том, что владельцы просили 4 тысячи. Но там был «бабушкин вариант».

Она добавила, что этот район самое востребованное сейчас место для приобретения жилья.

Риэлтор уточнила, что покупателями становятся местные жители, у которых остались деньги с мирных времен. Отмечается, что при продаже хорошей ценой считается 7 тысяч долларов. Такую цену дают за жилье в центре, с евроремонтом, техникой и мебелью. Обычное жилье оценивается в 5-6 тысяч долларов.

ДонПресс