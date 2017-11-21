Фронтовая Горловка: пойман квартирный вор

В Калининском районе задержан злоумышленник, похитивший имущество у временно отсутствовавших соседей.

33-летний ранее судимый горловчанин забрался по оконным решеткам на третий этаж, выдавил двери балконного блока и проник в жилище соседей. Технику и дорогостоящие предметы он опускал на землю по веревке, а кое-что просто выбрасывал в окно.

После его задержания владельцам удалось вернуть лишь часть похищенных вещей, а вор тем временем может лишиться свободы на срок до 6 лет.