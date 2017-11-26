Что известно о преемнике Плотницкого

В марте 2007 подполковник СБУ Леонид Пасечник получил из рук президента Украины Виктора Ющенко медаль за проявленную принципиальность и профессионализм.

Леонид Пасечник заменил Игоря Плотницкого, возглавив самопровозглашенную республику. «Сегодня» разбиралась, кем был Пасечник до конфликта Корнета с Плотницким, и на каких должностях в структурах безопасности Украины успел побывать до войны.

Согласно данным центра «Миротворец», Леонид Пасечник вырос в семье правоохранителей. Его отец является ветераном т.н. «отдела по борьбе с хищением социалистической собственности». Там он проработал 26 лет. Возможно это определило и карьерный путь сына.

Пасечник окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, и начал строить карьеру в СБУ. Долгое время работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области.

В марте 2007 подполковник СБУ Леонид Пасечник получил из рук президента Украины Виктора Ющенко медаль «За вiйськову службу в Українi» – за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции. Речь шла о конфискации крупной партии контрабанды. Пасечник тогда показательно отказался от взятки, а стоимость конфискованной контрабанды исчислялась миллионами гривен.

Позднее, это событие в «Миротворце» связали с будущей работой на «ЛНР». В центре отмечают, что он мог быть завербован ФСБ еще в 2006-м году, а изъятие контрабанды было подстроено. Прямых фактов, указывающих на это нет, но в 2014-м Пасечник перешел на сторону «республиканцев». 9 октября 2014 г. назначен «министром госбезопасности ЛНР».

СМИ считали Пасечника «правой рукой» Плотницкого в вопросах контрабанды. В частности, речь шла о трафике горюче-смазочных материалов и продуктов из России в Луганск.

В 2015-м году отношения Пасечника и Плотницкого вышли на новые рельсы. «МГБ ЛНР» задержала «министра» Лямина, подчиненного напрямую Плотницкому. О том, что пострадали интересы лидера «ЛНР», не указывалось, «Министерство» Пасечника лишь заявило, что задержанный «министр» выполнял приказы криминальных авторитетов.

«Министр неукоснительно выполнял распоряжения криминальных авторитетов по передаче под контроль криминалитета стратегически важных для «республики» предприятий топливно-энергетической сферы», — сообщили в подконтрольном Пасечнику «МГБ».

У Пасечника тогда отметили, что арест был по приказу Плотницкого. Позже, сам Плотницкий опроверг это, и заявил, что разрешение на задержание министра не давал.

«Позднее глава ЛНР, однако, отменил решение об аресте Лямина. Он также заявил, что не давал разрешения на задержание министра. После этого в ЛНР была создана специальная временная следственная комиссия, которая потребовала от ведомства объяснений относительно произошедшего», – пишет в 2015-м году российская «Лента.ру».

Плотницкий принял решение отстранить Пасечника за подобную «самодеятельность», и конфликт перешел в статус замороженного.

Вскоре в Луганске был застрелен помощник Плотницкого Дмитрий Каргаев. Известный донецкий журналист Денис Казанский тогда предположил, что ситуация может быть продолжением конфликта между Плотницким и Пасечником.

Как бы там ни было, но в 2016-м некто совершил покушение на Плотницкого. Его джип попытались взорвать, но неудачно. Главарь «ЛНР» выжил.

За несколько дней до этого, на сайте «министерства информации ЛНР», появилась запись, в которой так называемое «министерство» жалуется на вмешательство в работу «МГБ».

«Далее, в апреле месяце 2016 года на дружественном Министерству сайте «Луганск-1″ непонятным образом была обнародована документация МГБ-МВД ЛНР, компрометирующая высшее политическое руководства России. В результате, информресурс был фактически закрыт» – цитирует ее «Четвертая власть».

После данного сообщения, сайт «министерства» был закрыт и не работает до сих пор.

В начале ноября Плотницкий предпринимает попытку устранить главу «МВД ЛНР» Корнета информационной атакой. Сообщается, что Корнет самовольно занял особняк, и живет в нем три года.

Сюжет публикует подконтрольный Плотницкому ресурс «ГТРК ЛНР», созданный на базе захваченной в 2014-м Луганской областной телерадиокомпании.

Корнета со скандалом «увольняют» и назначают вместо него исполняющего обязанности «министра».

Корнет идет на ответный шаг, заручившись поддержкой «ДНР» захватывает здание МВД. Его поддерживает и Пасечник, вместе со своим «МГБ». Действия те же, что и в 2015-м. Объявляется ряд арестов якобы по поручению Плотницкого. (Несмотря на то, что сам Плотницкий все отрицает).

Как поведет себя Пасечник на месте Плотницкого – покажет время. Пока, все его «заслуги» связаны с контрабандой. О том, что он заинтересован в максимально «безболезненном» перевороте и не заострении войны говорит то, что он первым делом пообещал соблюдать Минские соглашения.

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