В Донецке ранен водитель грузовика, до этого под обстрел попала «легковушка» в Майорске

В Петровском районе под обстрел попал грузовой автомобиль санитарной очистки, водитель ранен. Об этом сообщили в «ДНР».

«Примерно в 10 час. поступило сообщение из службы санитарной очистки, что на ул. Амударьинской, в поселке «Трудовские», под обстрел попал грузовой автомобиль МАЗ, на котором вывозился мусор. Водитель, 1984 г.р., был ранен. Ранение огнестрельное, пострадавший госпитализирован, ему оказана необходимая помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки забрать автомобиль с места происшествия не увенчались успехом из-за продолжающихся боевых действий.

Также в «ДНР» заявили, что сегодня в Киевском и Петровском районах зафиксированы минометные обстрелы.

Стоит отметить, что до этого в Майорске был обстрелян легковой автомобиль местного жителя. Об этом в воскресенье сообщил председатель ДонОГА Павел Жебривский.

«Как сообщил мне председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин, пуля, выпущенная с террикона шахты им.Изотова (со стороны неподконтрольной Горловки), попала в машину, когда водитель — местный житель — ставил ее в гараж. Надо считать чудом то, что человек отделался лишь испугом», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.