Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему неспокойно

В четверг, 7-го декабря, в районе Горловки сохранялась напряженная обстановка.

Вечером горожане вновь слышали тяжелое вооружение. Начиная с 20 час. по местному времени, активно стреляли на севере и юго-западе, а несколько позднее и западнее города. К полуночи ситуация не изменилась и еще около часа тяжелое применялось на нескольких направлениях.

В то же время пользователи соцсетей сообщили о закрытии трассы Горловка-Донецк. Одни утверждали, что это сделали из-за возможности обстрела, другие рассказывали о передвижении военной техники. Весь транспортный поток в это время отправляли в объезд через Енакиево.

Уже сегодня утром жители близлежащих районов слышали боевые действия с юго-западной стороны, но отдаленно.

Достаточно интенсивно проходили бои под Донецком, с той лишь разницей, что они начались с обеда и стихли поздним вечером. Здесь также гремели окраины сразу с нескольких направлений. Ночь прошла спокойно, но утром боевые действия возобновились.

В «ДНР» сообщили об обстреле поселка Александровка Петровского района, где зафиксированы повреждения жилого фонда. По некотороым данным, повреждено, как минимум, три домостроения. Шесть домостроений и здание магазина пострадали от боевых действий в Докучаевске. Кроме того, ранение получил мирный житель 1982 г. р. Под огонь попали жилые кварталы Водяного Волновахского района. Стреляли под Троицким (между Светлодарском и Попасной), в районе Авдеевки, Широкино, Станицы Луганской.