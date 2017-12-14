Фронтовая Горловка: объекты водоканала остаются в зоне огня

«Объекты водоснабжения и водоотведения компании «Вода Донбасса» снова попали в зону обстрелов», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Так, 12 декабря в результате боевых действий обесточены Гольмовские очистные сооружения (на севере Горловки).

В этот же день в 19.25 в диспетчерскую Донецкой фильтровальной станции через окно, закрытое OSB-плитой, влетела пуля от крупнокалиберного пулемета. В помещении находилась технолог, она не пострадала, но пережила сильнейший стресс.

Кроме того, во время вывоза смены с ДФС после поворота с Горловской на Константиновскую трассу был обнаружен взрывоопасный предмет.

13 декабря в 1.35 на Горловскую фильтровальную станцию №2 попал боеприпас, который упал возле здания связи.