Экс-спикер АТО заявил, что в начале боевых действий информация о потерях занижалась

Алексей Дмитрашковский рассказал, что вся информация, которую подавал пресс-центр в начале АТО была недостоверной или подавалась с большой задержкой.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Никто не знает точных данных. Вся информация намеренно занижена – чтобы количество убитых не вызывало паники», — рассказал Дмитрашковский.

Он добавил, что в начале АТО существовал целый перечень терминов, которыми нужно было называть врага. Среди них — сепаратисты и коллаборанты. Позже пришло указание о том, что термин «сепаратисты» использовать нельзя.

Дмитрашковский также рассказал, что информация о потерях занижалась в два-три раза. «Если говорить о конкретных операциях – правды нет, никто не говорит», — заключил он.

NewsOne