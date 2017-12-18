В «ДНР» рассказали, когда российские военные из СЦКК покинут Донбасс

Представители Вооруженных сил РФ в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня вскоре покинут зону конфликта на востоке Украины. Об этом сообщили в «ДНР».

«На следующей неделе российские офицеры, которые входят в группу наблюдателей, покинут территорию самопровозглашенной республики, выйдут на территорию Украины и дальше выедут на территорию Российской Федерации… О приезде следующей группы пока ничего не известно. Представители «ДНР» работу в СЦКК продолжают», — говорится в сообщении.