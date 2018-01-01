Фронтовая Горловка: на ж/д вокзале Никитовка работает пункт пребывания граждан

Чтобы людям, не успевшим пересечь КПВВ «Майорск» до его закрытия, не приходилось ждать утра под открытым небом, подконтрольным «ДНР» предприятием «Донецкая железная дорога» на ж/д вокзале станции Никитовка был организован круглосуточный пункт пребывания граждан.

В пункте обогрева, как его еще называют, к услугам людей — не только места в зале ожидания, но и специально оборудованные комнаты отдыха.

«На вокзале станции Никитовка открыт буфет с круглосуточным режимом работы, где желающие могут купить горячий чай, кофе, кондитерские изделия, свежую выпечку. В ожидании открытия КПВВ «Майорск» или прибытия своего поезда после пересечения блокпоста, граждане здесь могут подзарядить мобильный телефон, приобрести товары первой необходимости», — говорится в сообщении.