В «серой зоне» найдено тело мужчины с осколочными ранениями — ОБСЕ

В «серой зоне» Луганской области было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете.



«21 декабря сотрудник полиции в подконтрольном правительству г. Лисичанск сообщил наблюдателям, что 8 декабря вблизи подконтрольного правительству г. Горское было обнаружено тело мужчины, и добавил, что в тот же день тело было доставлено в морг Лисичанска», – говорится в сообщении.

22 декабря медперсонал морга в Лисичанске сообщил команде СММ, что тело мужчины было обнаружено 9 декабря в районе между подконтрольным Украине поселком Золотое-4 (Попаснянский р-н) и неподконтрольным поселком Золотое-5.

Сотрудник морга уточнил, что мужчина (37 лет) был жителем Горского и погиб в результате осколочного ранения грудной клетки.

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