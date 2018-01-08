Порядок государственной регистрации создания и прекращения предпринимательской деятельности переселенцам — юрист

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая предпринимателями с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Физическое лицо осуществляет свое право на предпринимательскую деятельность путем создания и регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Кто может заниматься предпринимательской деятельностью?

Право на осуществление предпринимательской деятельности имеют физические лица, достигшее 18 лет, а также лица, достигшее 16 лет, при условии нотариально удостоверенного согласия родителей (попечителей).

Законодательство о государственной регистрации

Государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Особенности регистрации внутренне перемещенными лицами юридических лиц и физических лиц-предпринимателей устанавливаются ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и ст. 4 Закона Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции».

Куда обращаться?

Прием документов и регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществляется:

Государственными регистраторами исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов; Киевской городской, районных, районных в городе Киеве государственных администраций.

Центрами предоставления административных услуг.

Нотариусами, которые выполняют функции государственного регистратора.

Аккредитованными субъектами государственной регистрации (с перечнем всех аккредитованных в Украине субъектов можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины).

Способы подачи документов

Личная подача документов в бумажной форме, при этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Почтовым отправлением, при этом подпись лица на заявлении должна быть заверена нотариально.

В электронной форме через Электронный сервис Минюста «Онлайн Будинок Юстиции», при этом заявление подписывается с помощью электронной цифровой подписи, которую также можно получить через данный онлайн-сервис, следуя инструкции на сайте.

Место совершения государственной регистрации

По общему правилу государственная регистрация осуществляется государственными регистраторами той области, в которой зарегистрировано место жительство лица.

Для внутренне перемещенных лиц государственная регистрация осуществляется по месту временного проживания в областях и городе Киеве без требования наличия справки о регистрации внутренне перемещенного лица.

В то же время, государственная регистрация на основании документов, поданных в электронной форме, производится независимо от места нахождения физического лица в пределах Украины.

Необходимые документы

Для государственной регистрации создания физического лица-предпринимателя необходимо предоставить следующие документы:

заявление о государственной регистрации физического лица-предпринимателя; заявление об избрании физическим лицом упрощенной системы налогообложения или заявление о добровольной регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость – подаются по желанию заявителя регистратору или в органы Государственной фискальной службы; нотариально удостоверенное письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителя либо органа опеки и попечительства – для физического лица в возрасте от 16 до 18 лет; оригинал или нотариально заверенную копию доверенности – в случае подачи документов представителем.

Для государственной регистрации изменения местонахождения ФЛП с неконтролируемой территории на территорию Украины необходимо предоставить следующие документы:

заявление о государственной регистрации изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; документ об уплате административного сбора; оригинал или нотариально заверенную копию доверенности – в случае подачи документов представителем.

Для государственной регистрации прекращения ФЛП необходимо предоставить следующие документы:

заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по его решению; ксерокопию свидетельства о смерти физического лица, судебное решение о признании физического лица безвестно отсутствующим – в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя в связи с его смертью, признанием его безвестно отсутствующим или объявлением умершим; оригинал или нотариально заверенную копию доверенности – в случае подачи документов представителем.

С формами заявлений о государственной регистрации можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины.

В случае регистрации прекращения деятельности ФЛП необходимо обратиться в орган Государственной фискальной службы, где лицо состояло на учете, для снятия с учета.

Порядок действий заявителя

Определение видов экономической деятельности в соответствии с Национальным классификатором видов экономической деятельности и выбор системы налогообложения (общая или упрощенная) – в случае регистрации создания ФЛП. Выбор способа регистрации (личное обращение, электронный сервис или почтовое отправление). Заполнение соответствующей формы заявления и подача документов.

Порядок проведения государственной регистрации

Прием документов по описи (в случае личной подачи документов в бумажной форме). Изготовление копий документов в электронной форме (в случае личной подачи документов в бумажной форме). Внесение копий документов в электронной форме в Единый государственный реестр. Проверка документов на наличие оснований для приостановления рассмотрения документов. Проверка документов на наличие оснований для отказа в государственной регистрации. Проведение государственной регистрации путем внесения записи в Единый государственный реестр. Формирование и публикация на портале электронных сервисов выписки, результатов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации и учредительных документов. Выдача по желанию заявителя выписки из Единого государственного реестра в бумажной форме по результатам проведенной регистрации (в случае подачи заявления о государственной регистрации в бумажной форме).

Срок проведения государственной регистрации

Государственная регистрация проводится в течение 24 часов после поступления документов, кроме выходных и праздничных дней, при отсутствии оснований для приостановления рассмотрения документов и отказа в государственной регистрации.

Как проверить результаты проведения государственной регистрации

Для того чтобы лично удостовериться в государственной регистрации, можно воспользоваться онлайн-сервисом Министерства Юстиции Украины получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирования.

Данный онлайн-сервис позволяет бесплатно получить сведения о всех зарегистрированных в Украине юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, для чего необходимо зайти в раздел «Бесплатный поиск». Поиск можно проводить по фамилии, имени и отчеству, или идентификационному номеру, или по паспортным данным. В разделе «Платный поиск» можно заказать выписку или извлечение.

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