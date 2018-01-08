В Ясиноватой восстановлено газоснабжение

Не подключенными к газопроводу остались около трехсот абонентов.

Как сообщалось ранее, 5-го января в Ясиноватой произошла авария на магистральном газопроводе, в результате чего без газа остались около 13 тысяч семей.

«По состоянию на 12 час., 7 января, газовики восстановили газоснабжение в Ясиноватой: на 97 % – абонентам, проживающим в многоквартирных домах и на 99 % абонентам, проживающим в частных домах», – говорится в сообщении.

Уточняется, что без газоснабжения остаются 278 абонентов в многоквартирных домах и 15 абонентов частного сектора по причине их отсутствия дома на момент подключения.