В «ДНР» растет число заболевших корью. В Горловке заболело двое детей

Медики рассказали о ситуации с эпидемией на территории самопровозглашенной республики.

По состоянию на 19 января в «ДНР» зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, из которых 15 взрослых и 5 детей. 18 заболевших — жители Донецка, а двое — из Горловки.

«18 из 20 пациентов в результате проведенного эпидемиологического расследования, отнесены к одному очагу. На сегодняшний день этот очаг локализован, определен весь круг контактировавших с инфицированными корью лиц, за каждым из них ведется эпидемиологическое наблюдение», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сведения о прививках имеются только у двоих.

Еще двое детей — из Горловки. Как утверждают медики, заражение корью произошло на подконтрольной Украине территории. На сегодняшний день данный очаг также локализован, проводятся соответствующие эпидемиологические мероприятия. Против кори они привиты не были.

Совсем недавно сообщалось, что в Донецке было зафиксировано шесть случаев заболевания корью.